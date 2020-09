Zwei Brände am Vormittag

In einem Geschäft in der Weinheimer Straße hat es gebrannt. Priebe

Bei einem Brand in einem Geschäft ist am Donnerstag ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 10.45 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes in der Weinheimer Straße im Stadtteil Käfertal aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt an einem Drucker vermutet. Weil der Qualm das Treppenhaus und über dem Laden liegende Wohnungen verrauchte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungen und lüftete sie. Personen wurden dort nicht angetroffen. Es gab keine Verletzten.

Ebenfalls am Vormittag hat eine, nach Polizeiangaben baufällige und leerstehende, Gartenhütte in der Fahrlachstraße gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren Zeugen auf eine hohe Rauchsäule aufmerksam geworden und hatten daraufhin Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Hütte brannte aus, Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrlachstraße blieb während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. In beiden Brandfällen ermittelt die Polizei. pol/cs

