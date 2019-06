Zwei Chancen für Kurzentschlossene

Etwa 3500 Sportler haben sich bis jetzt für den Bauhaus-Firmenlauf am Donnerstag, 27. Juni, angemeldet. Hunderte Unternehmen aus der Region haben Mitarbeiter motiviert, an dem großen Breitensportereignis in Mannheim teilzunehmen. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die fünf Kilometer lange Strecke führt einmal rund um den Luisenpark. Nachmeldungen sind noch möglich: Am Montag, 24. Juni, können sich Laufbegeisterte noch zwischen 12 und 18 Uhr bei der Startunterlagenausgabe bei Bauhaus in der Bohnenbergerstraße in Mallau eintragen. Allerletzte Chance ist dann am Veranstaltungstag selbst von 14 bis 18 Uhr am Infozelt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019