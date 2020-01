Zwei Container in Brand geraten - Mannheimer Supermarkt wird evakuiert

Mannheim.Bei einem Supermarkt in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei informierte in einer ersten Mittelung, dass es sich dabei um den „Rewe“-Markt in der Rheinhäuser Straße in der Schwetzingerstadt handelt. Der Supermarkt sowie ein angrenzendes Gebäude werden derzeit evakuiert.

Die Feuerwehr berichtete, dass zwei Container in Brand stehen würden. 30 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.