Zwei elfjährige Mädchen aus Meckesheim vermisst - beide tragen blaue Haare

Rhein-Neckar.Zwei elfjährige Mädchen werden seit Sonntag, 13.20 Uhr vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Julia Iwona P. und Angelina Janina M. zuletzt am Sonntag auf der Kerwe in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) gesehen. Seither sind sie spurlos verschwunden.

Die beiden Mädchen aus Meckesheim tragen blau gefärbte Haare, schwarze Kleidung und sind schlank. Julia ist zirka 1,50 Meter, Angelina etwa 1,40 Meter groß.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden oder Gründe für ihr Verschwinden sind den Angaben der Polizei zufolge nicht bekannt. Derzeit gebe es zudem keine Anhaltspunkte, dass die beiden ElfJährigen Opfer einer Straftat geworden sind. Es liegen auch keine Informationen zu Erkrankungen vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174 4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.