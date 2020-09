Zwei Events statt ein Empfang

Immer öfter klingelte zuletzt das Telefon bei Rainer Gluth und seinem Team – auch wenn der Termin, um den es ging, erst in vier Monaten ist. Daher hat die Stadt jetzt bereits entschieden: Der Neujahrsempfang, den Gluth und sein Team vorbereiten, findet am 6. Januar 2021 zwar im Rosengarten statt – wegen der Corona-Pandemie aber nicht, wie bisher, als ganztägiges Bürgerfest.

„Es war klar, dass wir uns jetzt positionieren müssen“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz auf Anfrage dieser Redaktion. Schließlich haben Rainer Gluth, Abteilungsleiter Veranstaltungen und Protokoll im Rathaus, und seine Kollegen sonst immer Anfang September die Anmeldeunterlagen an Vereine, Kultureinrichtungen, Initiativen, Firmen, verbände und Hochschulen verschickt.

Seit dem Jahr 2000 war die Quadratestadt stets mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten in das neue Jahr gestartet – bei freiem Eintritt mit einem abwechslungsreichen Programm in allen Räumen des Kongresszentrums, das meist über 9000 Besucher anzog. Mehr als 250 Einrichtungen mit rund 1500 Mitwirkenden präsentierten sich an unzähligen Infoständen auf drei Ebenen des Rosengartens, traten auf sechs Bühnen in den Foyers und verschiedenen Sälen auf. Dazu kam der Musensaal, in dem die Fasnachter mit großem Programm ihren Kampagnenstart feierten.

Angesichts der Abstandsregeln der Corona-Pandemie und des Verbots von Großveranstaltungen ist das aber nun nicht möglich. „Es war klar, dass wir das Konzept nicht 1 : 1 übernehmen können, dass das aus heutiger Sicht nicht verantwortlich geplant werden kann“, betont Kurz, „wir mussten jetzt entscheiden“.

Übertragung im Internet

Der Oberbürgermeister wollte die Veranstaltung aber auch nicht ganz absagen. Zumindest am offiziellen Teil, sprich seiner Neujahrsansprache, hält er fest. „Ich denke, dass gerade in dieser besonderen Zeit eine Bestandsaufnahme, ein Ausblick auch wichtig sind“, so Kurz.

Bislang dauerte das – mit Kulturprogramm, Moderation, Ehrungen sowie einem externen Festredner – meist deutlich mehr als zwei Stunden. Dazu drängten sich im Mozartsaal rund 2500 Menschen – auf allen Sitzplätzen, dazu auf Stehplätzen an den Rändern. Auch das geht nicht mehr: Nach derzeit geltenden Vorschriften dürfen in den Mozartsaal maximal 600 Personen.

Kurz will daher vor geladenen Gästen sprechen – aber nicht nur. „Wir werden darauf achten, dass ein angemessenes Kontingent an Plätzen auch für Bürger bleibt“, verspricht Gluth. Womöglich werde die Rede in einen weiteren Saal im Rosengarten übertragen, sicher aber als Livestream im Internet. „Wir erarbeiten daher ein übertragstaugliches Format, deutlich gestrafft“, kündigt Kurz an. Auch an den Ehrungen von Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, möchte der Oberbürgermeister festhalten. „Das abzuschaffen, wäre falsch – bürgerschaftliches Engagement war und ist ja gerade zu diesen schwierigen Zeiten von Corona wichtig“, ergänzt Gluth. Auch ein kulturelles Rahmenprogramm für die Rede soll es geben – bewusst diesmal von Vertretern der freien Szene, die unter Corona besonders gelitten haben, und nicht wie sonst großer staatlicher oder städtischer Kultureinrichtungen wie Popakademie oder Nationaltheater. „Da setzen wir diesmal einen anderen Akzent“, so Gluth. Nur „übertragungstauglich“ müsse es eben sein, so der Oberbürgermeister. Ob es einen externen Festredner gibt, ist aber noch nicht entschieden.

Klar ist nur: Nach dem Festakt kann und darf es keinen Trubel im ganzen Rosengarten geben. „Wir finden diese Begegnung der Stadtgesellschaft unverändert wichtig, aber das muss nicht unbedingt am 6. Januar sein“, meint Kurz. Er sei optimistisch, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum Sommer 2021 so entwickle, dass dann eine solche Großveranstaltung möglich sei – entweder im Rosengarten oder unter freiem Himmel. „Wir möchten diesen bürgerschaftlichen Teil in jedem Fall nachholen“, sagt Kurz zu. Die Planung dafür habe aber noch einige Monate Zeit.

Die Mittel für den Empfang – 170 000 Euro, zuzüglich der Sponsoringleistungen – stünden auf jeden Fall komplett zur Verfügung, auch wenn man sie nun auf zwei unterschiedliche Formate aufteile, bestätigt der Oberbürgermeister.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020