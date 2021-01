Zwei Fahrzeuge kollidieren auf Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim/Ludwigshafen.Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochabend auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim kollidiert. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Brücke zwischenzeitlich voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Laut einem Mitarbeiter vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

