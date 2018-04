Zwei Festnahmen am Hauptbahnhof

Anzeige

Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof zwei mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Männer gefasst. Laut gestriger Mitteilung wurde am Ostersonntag kurz nach Mitternacht zunächst ein sichtlich alkoholisierter 32-Jähriger kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Heidelberg in zwei Fällen nach dem Deutschen fahndete: Er hatte Geldstrafen wegen Diebstahls nicht bezahlt. Da der Festgenommene die Summe – insgesamt 670 Euro – nicht aufbringen konnte, wurde er nach der Ausnüchterung in ein Gefängnis gebracht.

Am selben Tag fassten Bundespolizisten am Hauptbahnhof gegen 20 Uhr bei einer Personenkontrolle einen 30-jährigen Litauer, der mit zwei Haftbefehlen wegen Betrugs gesucht wurde. Nach einer teilweise abgesessenen Haftstrafe lag für ihn auch eine Wiedereinreisesperre nach Deutschland vor. sma