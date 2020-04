Zwei Feuer – 50 000 Euro Schaden

Am frühen Freitagmorgen hat es in und vor einem Gebäude der Mannheimer Hochschule gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr in der Zielstraße an, um ein Feuer auf einer Freifläche zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten teilte eine 62-jährige Anwohnerin mit, dass auch das Foyer stark verraucht sei. Laut Polizei war ein Fenster mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen worden. Vermutlich wurde anschließend das Fenster entriegelt, um in das Gebäude einzusteigen. Die Einsatzkräfte fanden einen weiteren Brandherd in einem Materialraum. Beide Brände wurden gelöscht. Ein Hänger und ein Müllcontainer brannten vollständig ab. Ein abgestelltes Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro. pol/onja

