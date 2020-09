Zwei Frauen bei Unfällen verletzt

Bei einem Unfall auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg ist eine 19-Jährige auf einem Elektroroller schwer verletzt worden. Laut Polizei streifte eine 39-jährige Autofahrerin die junge Frau am Freitag gegen 7.45 Uhr beim Überholen. Die Verursacherin soll unter Medikamenten gestanden haben. Bereits am Mittwoch zwang ein Autofahrer beim Herausfahren aus einer Parklücke zwischen D 4 und E 4 eine 61-Jährige auf einem E-Bike zum Ausweichen. Dabei verhakte sich ein Reifen in Straßenbahnschienen – die Frau stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer hielt laut Polizei kurz an und fuhr dann weiter. pol/lok

