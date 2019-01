Zwei Frauen greifen zur Nadel

Stricken, Häkeln, Nähen – das ist längst keine Beschäftigung mehr für den einsamen Sessel oder das Nähzimmer zu Hause. Kontakt, Gespräch und aktive Entspannung sind Frauen, die handarbeiten, heute wichtig. „Community“ heißt das Stichwort. Wer gerne strickt oder häkelt, wird schnell zu einem Teil einer großen, sogar über den Wohnort hinaus vernetzten Gemeinschaft. So wie Rosemarie Leiß aus Käfertal und Karin Jöst aus Wilhelmsfeld. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen vor sechs Jahren bei einem Bären-Nähkurs in Seckenheim. Daraus ist längst eine enge Freundschaft geworden.

Schon mehr als ihr halbes Leben begleitet Rosemarie Leiß die Handarbeit. In ihrem Sortiment finden sich Schals, Mützen, Socken – und auch ausgefallene Artikel wie „Wuschelpuschel“ aus kratzigem Garn zum Spülen oder Peeling. 24 Mini-Söckchen hat sie für den Adventskalender gestrickt. Begonnen hat Leiß’ Leidenschaft in der Schulzeit – heute strickt sie, was das Zeug hält. In ihrem Wohnzimmer sind kleine und große Unikate zu sehen, sie selbst trägt im Winter ihre bunten Pullover Marke Eigenkreation. „Damals in der Schule hatte ich noch das Fach Handarbeit. Mein erster Strickversuch war eine jägergrüne Weste“, erzählt die 70-Jährige und lacht. Eine Nachbarin, ebenfalls handarbeitsbegeistert, zeigte ihr ein paar Kniffe. Mit 15 Jahren trug sie bereits selbstgestrickte Pullover.

Ein Knäuel für 40 Euro

Seitdem hat die Handarbeit sie begleitet. Mal mehr, mal weniger, erklärt Rosemarie Leiß. „Während meiner Arbeit hatte ich beispielsweise weniger Zeit zum Stricken “, so die Rentnerin. Auch seien der Vater ihrer Tochter sowie ihr jetziger Mann nicht immer einverstanden gewesen mit ihrem Hobby.

Dennoch war die Handarbeit immer eine Konstante in ihrem Leben. Freunde und Bekannte zeigten sich schnell begeistert von ihren Werken. „Oft wurde ich nach den Sachen gefragt und ich hab sie auch gern verschenkt“, so Leiß. Neben dem gewohnten Strick-Sortiment traut sich Rosemarie Leiß auch an Ausgefallenes. Etwa die federleichten Dreieck-Wolltücher für kühle Tage, die asymmetrisch gestrickt werden.

Wer gern strickt, häkelt oder näht, will nicht immer das Gleiche machen. Deshalb besucht Karin Jöst, die ebenfalls seit ihrer Kindheit mit großer Begeisterung zur Nadel greift, immer wieder Kurse. Auch auf Woll-Messen verbringt sie zusammen mit ihrer Freundin Rosemarie Leiß viel Zeit. Die Gespräche mit Gleichgesinnten seien interessant. „Bei dem ganzen neuen Material, das da zu sehen ist, würde ich am liebsten mein ganzes Haus mit Garn füllen“, erzählt Leiß augenzwinkernd. Sie könne an keinem Wollgeschäft vorbeigehen, ohne dass sie etwas kauft, bekennt sie. Stricken sei ein teilweise teures Hobby – handgefärbte Wolle oder Wolle mit Goldflitter und Murano-Perlen kosten schon mal 40 Euro pro Knäuel.

Rosemarie Leiß und Karin Jöst besuchen Kurse und Märkte nicht nur, um neueste Trends kennenzulernen oder sich über Materialien zu informieren – sie sind längst beliebte Treffpunkte der Handarbeit-Begeisterten geworden: Zufriedenheit, Wir-Kultur, Bescheidenheit und Kleinigkeiten genießen. Für Leiß und Jöst ist wichtig, es sich beim Stricken gemeinsam gemütlich zu machen. Und darin spiegele sich ein besonderes Bedürfnis vieler Frauen: der lauten, hektischen Welt durch eine besondere Handarbeitskultur Ruhe, Gemeinschaft und Zufriedenheit entgegenzusetzen.

Man kann überall loslegen

Die beiden Frauen treffen sich regelmäßig zuhause oder in einem Café. Das Strickzeug haben sie immer dabei. „Das ist das Schöne am Stricken“, finden sie. Man könne einfach überall loslegen. Und ihr produktives Hobby zieht Kreise: „Freunde und Familienmitglieder erzählen ihren Bekannten von mir, oder in der Nachbarschaft wird es auch wieder weitergegeben“, sagte Leiß. Fest in den Jahresplan integriert sind Märkte, Stadtteilfeste und Basare in Mannheim und Umgebung. Dort können Familie, Freunde und Bekannte das ganze Sortiment der beiden Frauen bestaunen.

