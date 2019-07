Zwei Freunde prügeln sich mehrfach

Zwei alkoholisierte Männer haben sich in der Nacht auf Freitag mehrmals in der Innenstadt geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen der 22 und der 23 Jahre alte Mann gegen 2.30 Uhr auf den Planken aufeinander ein. Eine Polizeistreife wurde darauf aufmerksam und trennte die beiden. Dabei stellte sich heraus, dass die Beteiligten miteinander befreundet sind, gestritten hatten und deswegen kein Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung haben. Die zwei Männer erhielten einen Platzverweis, was sie mit Beleidigungen gegenüber den Polizisten quittierten.

Im Gesicht verletzt

Etwa 50 Meter vom Tatgeschehen entfernt beobachtete eine zweite Streife anschließend, wie der 22-Jährige erneut auf den 23-Jährigen einschlug. Der Jüngere der beiden wurde von den Polizisten „mit Gewalt“, wie es in der Mitteilung heißt, zu Boden gebracht. Während sein Freund verhaftet wurde, musste der 23-Jährige von den Beamten und einem Polizeihund zurückgehalten werden. Da der Mann seinem Platzverweis nicht nachkam, sollte er weggeführt werden. Dagegen sperrte er sich und baute sich vor den Polizisten auf. In einem folgenden Gerangel, so heißt es weiter, versuchte der 23-Jährige, einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Mann musste deswegen auch zu Boden gebracht werden und verletzte sich im Gesicht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille, bei dem 23-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille. Der Ältere der beiden wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beschuldigten müssen sich wegen zweifacher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. pol/tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019