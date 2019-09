Zwei gewaltsame Raubüberfälle in der Innenstadt

Mannheim.Mit zwei Raubüberfällen am Freitagabend und am frühen Samstagmorgen muss sich die Polizei in Mannheim beschäftigen. Im ersten Fall wurde eine Halskette entwendet, im zweiten ein Handy, teilte die Polizei mit. Die Behörde sucht nun nach Zeugen der Überfälle.

Zunächst soll ein 15-Jähriger am Freitag gegen 20.30 Uhr Opfer eines Überfalls geworden sein. Am Brunnen beim Wasserturm soll ihm von einem Unbekannten unter Androhung von Schlägen die Kette vom Hals gerissen worden sein. Der Mann hatte sich zuvor aus einer Personengruppe gelöst. Nach seiner Tat prahlte er bei dieser mit seinem Diebesgut. Der Geschädigte versuchte noch, sein Schmuckstück wiederzubekommen. Daraufhin sollen ihm erneut Schläge angedroht worden sein. Außerdem hatte es die Gruppe nun auch noch auf die Uhr abgesehen. Der Junge flüchtete, wurde jedoch von der Gruppe verfolgt. Diese ließ erst von dem 15-Jährigen ab, als seine Schwester hinzukam, die er telefonisch um Hilfe gebeten haben soll. Die Gruppe entkam in Richtung Planken.

Der 15 Jährige schätzte den vermeintlichen Täter auf 20 bis 25 Jahre mit einer Größe von 1,60 bis 1,65 Metern. Er beschrieb den Beschuldigten mit einem südländischen Aussehen. Zum Tatzeitpunkt habe der Beschuldigte eine weiße Jogginghose, eine schwarze Schirmmütze sowie ein weißes Oberteil und eine schwarze Jacke getragen.

Duo entwendet Handy eines 36-Jährigen

Im zweiten Fall wurde ein 36-Jähriger gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Samstag Opfer eines Handydiebstahls im Quadrat U1. Als der Geschädigte sein Mobiltelefon in der Hand hielt, seien zwei männliche Personen auf ihn zugekommen und rissen ihm das Handy aus der Hand. Als er sich sein Telefon wiederholen wollte, sei der 36-Jährige mit mehreren Fausthieben niedergeschlagen worden. Das Duo soll in Richtung U3/T3 geflüchtet sein.

Die beiden Tatverdächtigen wurden als dunkelhäutig beschrieben. Beide hätten Kapuzenpullover getragen.

Zeugen, die zu den Überfällen Hinweise geben können, melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.