Zwei Grundschulen und ein Streit ums Ganztagskonzept

26 senkrecht: Nur noch wenige Wochen, dann wird die neue Ganztagsgrundschule im Neubaugebiet Franklin ihren Betrieb aufnehmen. In den ersten Jahren nutzt sie die ehemalige Elementary School der Amerikaner (Bild), die derzeit noch renoviert wird. Voraussichtlich ab dem Spätsommer 2022 soll dann direkt benachbart ein Neubau zur Verfügung stehen. Im Vorfeld der Schul-Neugründung gab es in der Elternschaft unterschiedliche Ansichten zur Art der Ganztagsbetreuung. Ein Teil sprach sich für ein verbindliches Konzept aus, ein anderer plädierte für eine offene Lösung, die Eltern mehr Spielraum gibt. Der Gemeinderat ist für die verbindliche Lösung – ebenso wie bei einer anderen Schule, die nicht weit entfernt bis zum Schuljahr 2023/24 entstehen soll. Sie wird in Zukunft Kindern aus einem Neubaugebiet offen stehen, das auf einem weiteren Konversionsgelände entsteht. Wir möchten den Namen dieses Geländes wissen. bhr (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.08.2019