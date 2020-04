Zwei Kinder bei Unfällen verletzt

In Seckenheim sind bei zwei Unfällen Kinder verletzt worden. Am Sonntag gegen 15 Uhr musste eine Fünfjährige auf dem Radweg entlang des Neckars ausweichen, weil zwei entgegenkommende Radfahrer neben- statt hintereinander fuhren. Dabei stürzte sie ins Gebüsch. Die Mutter konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Mädchen über die Hand. Weil die beiden Männer nicht stoppten, nahm der Vater die Verfolgung auf und rief die Polizei. Am Ortseingang von Edingen-Neckarhausen wurden die Männer schließlich gestellt. Gegen einen der beiden wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Gegen 13 Uhr war ein Elfjähriger mit seinem Rad zwischen geparkten Autos auf die Seckenheimer Hauptstraße gefahren. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 53-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte. Beim Sturz zog sich der Junge leichte Verletzungen am Knöchel zu. Sein Fahrrad klemmte unter dem Auto, das mit dem Heck auf den Schienen zum Stehen kam. Der Straßenbahnverkehr war unterbrochen. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020