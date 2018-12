Zwei Konzerte in der Matthäuskirche

An zwei Abenden lädt die Musikfachschaft des Bach-Gymnasiums zu Weihnachtskonzerten in die Matthäuskirche in der Rheingoldstraße (Neckarau). Jeweils um 19.30 Uhr am Montag, 17., und Dienstag, 18. Dezember, tritt dabei das Orchester unter anderem mit dem Konzert für Orgel und Orchester op. 4, Nr. 4 von Georg Friedrich Händel auf. Mit dabei ist Charlotte Vitek als Solistin. Am Montag singt zum Abschluss der 145-köpfige Chor der fünften Klassen „weihnachtliche Lieder aus aller Herren Länder in verschiedenen Sprachen, Rhythmen und Grooves“, wie es in der Einladung heißt. Außerdem spielt das Saxofonquartett. Am Dienstag treten weitere Gruppen des Gymnasiums auf: der Unterstufen-, der Knaben- und der Oberstufenchor, das Männerensemble und Les Voix Dorées. bhr

