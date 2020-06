Zwei Leichtverletzte nach Kollision

Bei einem Verkehrsunfall in der Waldstraße (Gartenstadt) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15.40 Uhr am Montagnachmittag dort Richtung Käfertal unterwegs, als ihm ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt entgegenkam und nach links in die Lampertheimer Straße abbog. Der 47-Jährige bremste trotz grüner Ampel ab, um freie Bahn zu schaffen und dem Rettungswagen auf diese Weise die Weiterfahrt zu ermöglichen. Dies erkannte, so der Polizeibericht, ein nachfolgender Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Bei dem Zusammenprall wurden der 47-Jährige und seine 41-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. scho/pol

