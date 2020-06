Zwei Leichtverletzte nach Kollision

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung auf der Vogelstang sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr in der Magdeburger Straße. Beteiligt waren eine 80-Jährige, die mit ihrem Daewoo auf der Magdeburger Straße in Richtung Birkenauer Straße unterwegs war, sowie eine 47-jährige Peugeot-Fahrerin, die von der B 38 einbog. Bei der Kollision wurde die 47-Jährige sowie ihre zehnjährige Tochter leicht verletzt, sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. scho/pol

