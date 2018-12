Zwei Mädchen bestehlen Rentner

Zwei jugendliche Trickdiebinnen haben einen 84-Jährigen auf dem Lindenhof bestohlen. Nach Angaben der Polizei von gestern ließ sich der Mann am Dienstag gegen 15 Uhr bei einer Bank in der Emil-Heckel-Straße Geld auszahlen und steckte es in einem Umschlag in die Innentasche seiner Jacke. Kurz darauf fragten zwei Mädchen den Mann nach dem Weg. Eines hielt ihm einen großen Stadtplan vor das Gesicht, während das zweite den Umschlag aus der Jackentasche zog. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, ein weiterer Passant verfolgte die beiden Mädchen Richtung Victoria-Turm. In der Meerfeldstraße konnte er ein nach eigenen Angaben 13-jähriges Mädchen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den Umschlag mit dem entwendeten Geld übergab die Diebin unaufgefordert zurück. Die Polizei gab die 13-Jährige in die Obhut eines Kinderheims. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018