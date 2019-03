Zwei Männer in den Rücken gestochen und schwer verletzt

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 23-jährigen Mann Anklage wegen Verdachts des versuchten Totschlags erhoben. Ihm wird vorgeworfen, im November 2018 zwei Männer in Mannheim mit Messerstichen in den Rücken schwer verletzt zu haben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die beiden Männer waren am frühen Morgen des 17. November 2018 in Begleitung von vier weiteren Personen an der Taxihaltestelle beim Quadrat D 1 in Mannheim vorbeigelaufen, als sie eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einer Gruppe von mindestens drei Unbekannten und dem Angeschuldigten beobachteten.

Einer der Männer blieb stehen, um die Auseinandersetzung zu verfolgen, worauf aus der Gruppe um den Angeschuldigten ein Gegenstand auf ihn geworfen wurde. Daraufhin seien der 23-Jährige und seine Begleiter auf die beiden Männer losgegangen, die sich zur Wehr setzten. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung habe der Angeschuldigte mit einem Messer den beiden Geschädigten von hinten in den Rücken gestochen. Die Geschädigten erlitten hierdurch mehrfache Stichverletzungen. Hierbei habe er deren Tod in Kauf genommen, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Weil der Angeschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, geht die Staatsanwaltschaft von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeschuldigten aus.

Der 23-jährige Syrer wurde noch am 17. November 2018 festgenommen. Er habe sich nicht zur Sache eingelassen. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. (dls)