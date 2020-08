Zwei Männer leicht verletzt

Herrenlose E-Tretroller sind nicht nur ein optisches Ärgernis. Sie können auch zur Gefahrenquelle werden. Einmal mehr hat sich das am Hans-Reschke-Ufer zwischen Fernsehturm und Neuostheim gezeigt. Wie die Polizei am Montag berichtete, legten dort am frühen Sonntagmorgen Unbekannte einen unbeleuchteten E-Tretroller auf einem Radweg ab. Durch das Hindernis stürzten zwei Fahrradfahrer gegen 1 Uhr nachts und verletzten sich. Ein 35-Jähriger verlor zwei Schneidezähne, der andere Gleichaltrige zog sich Schürfwunden zu, ein dritter Radler konnte noch rechtzeitig bremsen.

Für Vorsatz spricht aus Sicht der Polizei, dass die Täter das Kleinstfahrzeug quer über den Radweg legten. Sie ermittelt deshalb wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen geben können, die den Roller abgelegt haben. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/17 433 10 zu melden. bhr/pol

