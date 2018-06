Zwei Männer schwer verletzt

Anzeige

Drei beschädigte Autos und zwei Schwerverletzte: Diese Bilanz hat die Polizei nach einem Verkehrsunfall gezogen. Wie das Mannheimer Präsidium gestern mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag in Neckarau. „Als ein 35-Jähriger mit seinem BMW um kurz nach 16 Uhr von der B38a kommend in die Helmertstraße einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 29-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen“, heißt es in der Pressemitteilung. Durch die Wucht des Aufpralls sei der BMW gegen einen geparkten VW Sharan geschleudert worden. Das Fahrzeug wurde dabei ebenfalls stark beschädigt.

Der Unfallverursacher sowie der Audi-Fahrer wurden dabei so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst sie in umliegende Krankenhäuser einliefern musste. Die Fahrzeuge selbst seien abgeschleppt worden, so das Präsidium in seiner Mitteilung.

Den bei dem Zusammenstoß entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 22 000 Euro. pol/bhr