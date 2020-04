Zwei Männer über 80 gestorben

Am Mittwoch wurden nun auch in Mannheim die beiden ersten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Einer der beiden über 80 Jahre alten Männer starb bereits am Dienstag, der zweite Mann am Mittwoch im Krankenhaus. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sprach den Angehörigen seine Anteilnahme aus und wies darauf hin, dass angesichts der ernsten Lage „noch nicht über eine Entwarnung“ gesprochen werden könne.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden am Mittwoch (Stand 16 Uhr) 15 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle insgesamt auf 251. Nach wie vor, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, zeige die weit überwiegende Zahl aller bislang nachgewiesenen Infizierten in Mannheim nur milde Krankheitsanzeichen und könne daher in häuslicher Quarantäne bleiben.

Von den in Mannheim registrierten Corona-Infizierten sind 71 Personen wieder genesen. Das Gesundheitsamt hob die häusliche Quarantäne bei ihnen auf. red/lang

