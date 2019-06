Zwei Männer wegen Messerattacke in Untersuchungshaft

Zwei junge Männer sind am Sonntag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Sie sollen im April in der Hubenstraße im Mannheimer Stadtteil Waldhof einen 19- und einen 20-jährigen Mann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sollen die beiden Opfer am Abend des 16. April zunächst aus einer Gruppe heraus mit Wasserflaschen beworfen worden sein und daraufhin die Flaschenwerfer zur Rede gestellt haben. Hieraus entwickelte sich eine kurze körperliche Auseinandersetzung. Daruafhin entfernten sich die beiden Männer.

Vor einem Hauseingang in der Hubenstraße rauchten sie dann gegen 22.15 Uhr eine Zigarette, als die beiden Verdächtigen sowie noch weitere bislang nicht identifizierte Begleiter auf die Männer zustürmten und diese attackiert haben sollen. Dabei soll mit mindestens einem Messer auf die Geschädigten eingestochen worden sein. Der 19-Jährige erlitt durch die Stiche lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach der Tat notoperiert. Der 20-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Angreifer flüchteten nach der Tat.

Nach Angaben der Polizei wurden nun nach umfangreichen Ermittlungen am Sonntag, 2. Mai, mehrere erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen und unter anderem die beiden dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die beiden Beschuldigten wurden dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, dieser erließ Haftbefehle.

Weitere Festnahmen im Zuge der Ermittlungen

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zudem zwei 17 und 19 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Diese wurden am Montag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes erließ.

Die beiden 17- und 19-Jährigen sollen mit einem weiteren 17-Jährigen am 21. Februar, gegen 14.30 Uhr im Ulmenweg einen 19-Jährigen in einen Park gelockt haben. Dort soll das Trio den 19-Jährigen aufgefordert haben, Schulden in Höhe von 150 Euro zu begleichen. Dann sollen die drei dringend Tatverdächtigen den 19-Jährigen mit Schlagstöcken geschlagen und fünf Euro entwendet haben. Der 19-Jährige erlitt im Kopfbereich Platzwunden, das Trio flüchtete.

Der bis Dienstag, 28. Mai, noch flüchtige dritte Tatverdächtige, ein 17-Jähriger, konnte ebenfalls vorläufig festgenommen werden, gegen ihn wurde ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Haftbefehl erwirkt.

Die inhaftierten Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht