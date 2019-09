Zwei Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt

Mannheim.Wegen versuchten Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen zwei 18-jährige Männer Anklage erhoben. Wie die Behörde mitteilte, sollen die jungen Männer einen 22-Jährigen in Mannheim überfallen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die beiden Männer sollen sich am Abend des 31. Mai kurz vor 20.30 Uhr mit dem später Geschädigten in Mannheim verabredet haben, um von dem 22-Jährigen eine kleinere Menge Cannabis zu kaufen. Während sich einer der 18-Jährigen nach dem genauen Gewicht einer Betäubungsmittelprobe erkundigte, soll der zweite Täter ein Messer gezogen und dem Geschädigten an den Hals gehalten und ihn aufgefordert haben, alle seine mitgeführten Betäubungsmittel herauszugeben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angriff geplant war.

Dem 22-Jährigen gelang es, das Messer zur Seite zu schlagen. Als er versuchte, sich von den jungen Männern zu entfernen, soll ihm einer der 18-Jährigen – wie zwischen den beiden Männern wohl für diesen Fall zuvor abgesprochen – in die Brust gestochen haben. Das Messer traf dabei den Lungenflügel des Opfers. Die beiden Männer sollen laut Anklage eine tödliche Verletzung mindestens billigend in Kauf genommen haben. Dem 22-Jährigen gelang es zu flüchten, wobei ihm sein Mobiltelefon aus der Tasche fiel. Einer der Täter nahm das Telefon an sich.

Eine Notoperation rettete das Opfer. Die beiden 18-Jährigen Männer mit deutscher und kosovarischer Staatsangehörigkeit befinden sich in Untersuchungshaft. Ein Hauptverhandlungstermin ist bislang nicht bekannt.