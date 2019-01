Zwei Mannheimer im Schloss Bellevue

Die zwei Männer engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen. Aber beide wollen den Alltag der Menschen, für die sie sich einsetzen, leichter machen. Karlheinz Schneider ist Vorsitzender des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins mit Sitz in Mannheim. Jovica Arvanitelli arbeitet für den Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg und berät in der Mannheimer Anlaufstelle Menschen dieser Volksgruppe. Die zwei Männer verbindet noch etwas: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie am Donnerstag zu seinem Neujahrsempfang nach Berlin ins Schloss Bellevue eingeladen.

Sie hätten sich „um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht “, heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Außer den zwei Mannheimern sind insgesamt rund 70 engagierte Männer und Frauen aus ganz Deutschland dabei.

Er sei sehr überrascht gewesen, als Ende Dezember bei ihm zu Hause auf der Rheinau das Schreiben aus Berlin im Briefkasten lag, erzählt Arvanitelli beim Gespräch mit den beiden Eingeladenen in den Räumen des Sinti-und-Roma-Landesverbandes in B 7,16. Er wisse nicht, wer ihn dafür empfohlen habe, sagt er. „Aber ich freue mich. Das ist eine Anerkennung unserer Arbeit.“

Fast blind studiert

Roma und Sinti (Letztere sind eine schon Generationen in Deutschland lebende Untergruppe der Roma) seien immer noch häufig mit Diskriminierung konfrontiert, sagt Arvanitelli. Sinti und Roma würden stehlen und nicht arbeiten – das seien nach wie vor verbreitete Vorurteile. Der 38-Jährige, der selbst zur Gruppe der Roma gehört und als Kind mit seinen Eltern aus dem Kosovo vor dem Krieg flüchtete, ist mit einer halben Stelle beim Landesverband angestellt. Der gelernte Schneider berät in der Geschäftsstelle deutsche Sinti sowie Roma, die als Flüchtlinge oder als EU-Bürger aus Südosteuropa gekommen sind. Themen sind dabei Hilfe bei der Wohnungs- oder Jobsuche sowie Weiterbildung, Regeln auf dem deutschen Arbeitsmarkt oder Fragen zum Aufenthaltsstatus. Darüber hinaus engagiert er sich auch ehrenamtlich im Landesverband und in der Flüchtlingsarbeit.

Arvanitelli und Schneider sind sich vor dem gemeinsamen Treffen nur einmal kurz bei einer Veranstaltung begegnet, wie sie sich erinnern. Karlheinz Schneider, 66, ist seit mehr als 13 Jahren ehrenamtlich Vorsitzender des 700 Mitglieder starken Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins. Auch er freue sich sehr über die Einladung nach Berlin, sagt der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern. Seit vielen Jahren sei er in der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe engagiert, heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamtes: „Als Mitglied im Landesbehindertenbeirat Baden-Württemberg setzt er sich für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein.“

Schneider hatte infolge einer chronischen Augenerkrankung seine Sehkraft verloren, 2004 ist er komplett erblindet. Trotz seiner Behinderung arbeitete Schneider sein Leben lang als Berufsschullehrer. Schon zu Beginn seines Studiums Anfang der 70er Jahre hatte er nur noch fünf Prozent Sehkraft und konnte nicht mehr lesen. Er beendete sein Studium der Wirtschaftspädagogik dennoch – unter anderem, indem er die Vorlesungen auf Kassette aufnahm und sich die Literatur für seine Diplomarbeit von Kommilitonen und Verwandten vorlesen ließ. Als Lehrer wurde ihm später eine Hilfskraft finanziert, die nach Schneiders Anleitung unter anderem Arbeitsblätter schrieb, die dann per Overhead-Projektor im Unterricht zum Einsatz kamen – weil er den üblichen Tafelanschrieb ja nicht machen konnte. Die Hilfskraft las ihm auch die Klassenarbeiten vor, die er dann korrigierte.

In den letzten 25 Jahren habe sich für Blinde und Sehbehinderte in Sachen Barrierefreiheit viel getan, sagt der Lindenhöfer. „Aber es ist noch viel Luft nach oben.“ Barrierefreiheit, das ist für Blinde weit mehr als nur stufenlose Wege. Das sind Rillen und Noppen auf dem Boden, an denen sie sich mit dem Blindenstock orientieren können. Das sind akustische Ansagen in Fahrstühlen und sprechende Haushaltswaagen in der Küche. Und das sind Internetseiten, die nicht nur mit Symbolen arbeiten, sondern mit Schrift – damit die Computerprogramme zum Vorlesen von Bildschirmen, die Blinde oft einsetzen, auch funktionieren.

Schneider und seine Mitstreiter im Verein beraten nicht nur Betroffene über solche Hilfsmöglichkeiten. Sie machen die Politik auch in vielen Gesprächen darauf aufmerksam, an die Belange dieser Menschen zu denken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019