Zwei Mercedes aufgebrochen

In der Neckarstadt sind die Lenkrad-Airbags aus einer A-Klasse und einem GLA von Mercedes-Benz gestohlen worden. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht auf Mittwoch an den Autos in der Jakob-Trumpfheller-Straße und in der Mainstraße eine Scheibe eingeschlagen, teilte die Polizei gestern mit. Den Schaden beziffern die Ermittler nicht, schränken die Tatzeit aber auf 18.30 bis 8.10 Uhr ein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Bereits vergangenen Freitag wurden in der Neckarstadt Airbags gestohlen. Ob die Diebstähle zusammenhängen, ist offen. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019