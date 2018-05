Zwei Messerstechereien am langen Wochenende

Anzeige

Zwei Messerstechereien haben am langen Wochenende die Polizei in Mannheim beschäftigt. Zunächst war es am späten Freitagabend in der Wirtschaft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Männern gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dabei ein 26-Jährige durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll ein weiterer Mann durch Messerstiche verletzt worden sein, nach ihm wird noch gefahndet.

Ermittlungen dauern an

Die genauen Umstände und der Hergang der Auseinandersetzung sind derzeit unklar. Auch über den Grund des Gewaltausbruchs machten die Ermittler noch keine Angaben. Mehrere Tatbeteiligte konnten mittlerweile ermittelt werden. Unklar ist noch, wer für welche Taten verantwortlich ist. Gegen einen Verdächtigen wurde bereits Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eine ganz ähnlich lautende Meldung veröffentliche die Mannheimer Polizei dann gestern: In den frühen Morgenstunden des 1. Mai, gegen 3.40 Uhr, zückte ein 19-jähriger Mann in den S-Quadraten ein Messer und verletzte einen 50-Jährigen mit oberflächlichen Messerstichen am Oberschenkel und am Arm. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.