Zwei-Millionen-Spende für Campus

Für „außerordentliche Verdienste“ ehrt die Medizinische Fakultät Mannheim Manfred Fuchs mit der Hans-Martini-Medaille. Dass der inzwischen 80-jährige Erfolgsunternehmer in vielen Gremien seinen Sachverstand eingebracht und bei so manchen Konflikten als Brückenbauer gewirkt hat, weiß so ziemlich jeder, der zur Verleihungsfeier in den großen Hörsaal der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) gekommen ist. Allerdings macht erst die Laudatio von Oberbürgermeister Peter Kurz publik, dass der vielfach engagierte Ehrenbürger der Stadt Mannheim bereits 2017 mit einer Spendenzusage von zwei Millionen Euro „die Initialzündung“ für die Planung eines Forschungs- und Lehrcampus für die Medizinische Fakultät Mannheim gegeben hat. Ein Architekten-Wettbewerb läuft inzwischen.

Baubeginn im März 2024

„Die Zeit der baulichen Provisorien ist absehbar vorbei“, freut sich Dekan Sergij Goerdt und meint damit die einem Flickenteppich verteilten (und meist teuer angemieteten) Räumlichkeiten. Denn anders als die Schwester-Fakultät in Heidelberg verfügt die Mannheimer Medizin-Fakultät über keine vom Land für Forschung und Lehre zur Verfügung gestellten Gebäude. Das soll sich nach intensiven Verhandlungen ändern.

Rückblick: Anfang 2017 signalisierte Stuttgart, dass es die vorgelegten Bedarfspläne samt Nutzungskonzept für gerechtfertigt hält. Gleichwohl forderten die Ministerien für Wissenschaft und Finanzen „ein starkes Zeichen“ dafür, dass auch die Bürgerschaft hinter dem Projekt steht. „In einem entscheidenden Moment, der für die weitere Entwicklung der Fakultät essenziell und für deren Zukunft wegweisend war“, heißt es in einer gestern verschickten Pressemitteilung, „entschloss sich Manfred Fuchs spontan dazu, sich persönlich und finanziell für die Medizinische Fakultät Mannheim zu engagieren.“ Ohne die Zuwendungszusage, so wird betont, hätte die Fakultät den eigenen Campus für Forschung und Lehre nicht planen können.

Nach derzeitigem Projektstand sollen im ersten Bauabschnitt, vermutlich ab März 2024, drei Gebäude entstehen – ein zusätzliches Lehrgebäude soll folgen. Das 200-Millionen-Projekt rund um das historische Kesselhaus wird an den von der städtischen Wirtschaftsförderung auf den Weg gebrachten „MMT“-Campus für Mannheimer Medizin-Technologie – dieser ist bereits im Entstehen – angrenzen beziehungsweise sich dort einfügen. Wie der geplante Lehr- und Forschungscampus einmal aussehen könnte, demonstriert bei der Verleihungsfeier ein mit viel Applaus gedachter Animationsfilm.

„Wir können uns glücklich schätzen, Sie in der Stadt zu haben“, würdigt OB Peter Kurz den heimatverwurzelten Unternehmer Manfred Fuchs dort, wo sonst Medizinstudierende Vorlesungen lauschen. Er fühle sich der Medizin-Fakultät verbunden und schätze auch als Bürger die Universitätsmedizin Mannheim, erklärte der Geehrte. Die Arbeit in Gremien – beispielsweise mit dem Namensgeber der Medaille, Hans Martini, im Aufsichtsrat des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit – habe ihm all die Jahre „viel Freude bereitet“.

Auch diesmal folgt der Medaillen-Übergabe ein Vortrag aus der „Dialog-Reihe“. Wegen Erkrankung des Ethikers Martin Langanke geht Wolfang Lieb, Direktor des Instituts für Epidemiologie der Universität Kiel, als Alleinredner der Frage nach, ob individualisierte Medizin schon bald die Zukunft bestimmt oder „leere Versprechung“ ist. Sein Credo lautet: Seit der Entschlüsselung des Genoms haben wir viel über das Alphabet unserer Erbinformationen erfahren – aber dennoch gebe es noch viele Fragen, ja Rätsel, wie sich warum persönlicher Lebensstil auf die meist sehr langsame Entstehung von Krankheiten auswirkt. Der Gastreferent betont: Es ist ein langer Weg, aus einem Wust von Informationen (Stichwort: Big Data) Erkenntnisse herauszufiltern und diese in medizinische Anwendungsstrategien zu verwandeln.

