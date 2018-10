Zwei Motorroller gestohlen

Zwei Motorroller sind in der Nacht zu gestern in der Atzelhofstraße auf dem Waldhof gestohlen worden. Sowohl der Täter als auch die Art und Weise, mit der er die Schlösser der beiden Roller geknackt hat, sind bislang unbekannt. Bei einem der Zweiräder handelt es sich um einen Kymco Vitality 50 in der Farbe Dunkelblau-Metallic mit dem Kennzeichen GCB 466. Das andere gestohlene Mofa, ein IVA Jet 50, wurde vom Geschädigten in der Alten Frankfurter Straße wiedergefunden. Das Lenkradschloss war beschädigt, die Höhe des Schadens ist allerdings noch unklar. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers geben können: 0621/77 76 90 (Polizei Sandhofen) oder 0621/76 25 40 (Polizei Waldhof). pol/lok

