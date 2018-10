Zwei Musiker erzählen Rockgeschichten

Große Musik und tolle Geschichten warten, wenn das Duo Hey Babe am Samstag (13.) um 20 Uhr die Bühne in Gehrings Kommode in der Neckarauer Schulstraße 82 entern. Stefan Gebert vom Radio-Rocksender Regenbogen 2 erzählt live, wie es zu berühmten und unsterblichen Songs gekommen ist, er greift zum Saxofon und singt. Frank Steuerwald ist der Pianoman an seiner Seite. Ein Roadmovie für die Ohren, das Rockgeschichten von Supertramp, Queen, Billy Joel, aber auch Herbert Grönemeyer, Rio Reiser und Wolfgang Ambros verspricht. Der „MM“ verlost dafür drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kommode)

