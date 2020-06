Zwei neue Todesfälle

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Dabei handle es sich um eine über 70 Jahre alte Frau, die jetzt in einer Mannheimer Klinik starb, sowie einen über 70 Jahre alten Mann, der bereits Ende Mai in einem auswärtigen Krankenhaus gestorben sei. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 13.

Außerdem wurden dem Gesundheitsamt bis Montagnachmittag, 16 Uhr, fünf weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. „Aufgrund der schnellen und konsequenten Nachverfolgung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt konnte festgestellt werden, dass alle Fälle enge Kontaktpersonen eines bereits tags zuvor gemeldeten Falles sind“, heißt es in einer Mitteilung. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 494. Bislang sind in Mannheim 470 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Mit Beschluss vom 9. Juni habe die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut geändert, so die Stadtverwaltung am Montag. Die neuen Regelungen gelten ab Mittwoch, 10. Juni, beziehungsweise Montag, 15. Juni. Sie seien im Internet zu finden unter baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020