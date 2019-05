Zwei neugeborene Bisonkälbchen im Käfertaler Wald

Der Bulle, der seit 2017 zu der kleinen Herde gehört, hat jetzt für weiteren Nachwuchs im Bisongehege des Käfertaler Walds gesorgt. Zwei neue Kälbchen kamen zur Welt, die kräftigen Tiere erfreuen ab sofort die vielen kleinen und großen Besucher. Damit haben seit dem vergangenen Jahr dort bereits fünf Bisonkälbchen das Licht der Welt erblickt. Experten sind erleichtert, denn nun könne man davon ausgehen, dass der Bestand der Herde gesichert ist. Wolfgang Katzmarek, der Vorsitzende des Vereins Freunde des Karlsterns, erinnert in diesem Zusammenhang nochmals an das generelle Fütterungsverbot an den Wildgehegen. Obwohl die mächtigen Tiere nicht den Eindruck erwecken, sind Bisons sehr empfindlich. Energiereiches Futter wie Brot und sonstige Speiseabfälle vergiften die Tiere, sie sterben einen langsamen und schmerzvollen Tod. Die Freunde des Karlsterns setzen sich für das Naherholungsgebiet Käfertaler Wald ein. scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019