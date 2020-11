Zwei Partys aufgelöst, zwei Polizisten verletzt

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Gegen 2.30 Uhr rückten die Beamten mit acht Streifenwagen in eine über das Onlineportal Airbnb angebotene Wohnung in den Q-Quadraten aus. Dort feierten 26 Personen – zum größten Teil Jugendliche und Heranwachsende – ausgelassen eine Corona-Party. „Verantwortungsgefühl, Sensibilität oder Gefahrenbewusstsein mit Blick auf die hohen Infektionsrisiken hatte dabei für die Partygesellschaft offensichtlich ebenso wenig Relevanz wie die Einhaltung der Corona-Regeln“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Außerdem seien in der Wohnung offenbar Drogen konsumiert wurden.

Tumult am Plankenkopf

Gegen alle Party-Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Gegen einen der drei Veranstalter wird zusätzlich wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Eine weitere Party löste die Polizei gegen 0.30 Uhr in den R-Quadraten auf. Alle acht Anwesenden würden ebenso angezeigt wie der Betreiber und die Gäste einer Gaststätte, die die Beamten gegen 23.30 Uhr in der Neckarstadt ausmachten.

Schon vor der Sperrstunde um 23 Uhr nahm die Polizei 16 Gaststätten ins Visier, um dort die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. In zwei Lokalen in der Humboldtstraße und in den E-Quadraten seien die Listen zur Kontaktverfolgung nur unzureichend oder gar nicht ausgefüllt gewesen. Alle Gäste und Wirte müssen sich nun auf „saftige“ Bußgeldbescheide einstellen.

In der Innenstadt kontrollierte die Polizei mehr als 150 Personen. 99 von ihnen verstießen gegen die Maskenpflicht. Bis auf Einzelne, die die Maskenpflicht ablehnten und angezeigt wurden, setzten alle die Masken nach Ermahnungen auf.

Zu einem größeren Einsatz kam es am Plankenkopf, nachdem sich dort gegen 21.45 Uhr ein polizeibekannter Corona-Leugner aus Heidelberg den Beamten widersetzte. Er habe sich bei seiner vorläufigen Festnahme derart körperlich gewehrt, dass zwei Beamte des Reviers Innenstadt verletzt wurden. Mit dem Festgenommenen solidarisierten sich rund 30 Personen, die auf die Beamten einredeten. Zehn Streifenwagen eilten herbei, um die Lage zu beruhigen.

Zuvor mussten mehrere Streifen zum Neuen Meßplatz ausrücken, weil eine Gruppe Jugendlicher vorbeifahrende Autos mit Eiern bewarf. Zwei der sieben Jugendlichen wurden festgehalten, die anderen flüchteten. Nun ermittelt die Polizei ihre Identität sowie mögliche Schäden an den Autos. Schließlich bereiteten die Autoposer Arbeit: Ermittelt wird gegen drei 19 und 21 Jahre Mannheimer, die gegen 0.50 Uhr vor einem Hotel am Friedrichsplatz mit ihren Fahrzeugen den Verkehr blockierten und die Motoren aufheulen ließen. Dadurch bildete sich eine größere Fahrzeugschlange. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020