Zwei Personen durch Brand in Müllschacht verletzt - Gebäude verqualmt

Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Müllschacht der Mannheimer Neckarpromenade am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das berichteten Polizei und Feuerwehr in ersten Mitteilungen. Demnach sei über den Müllschacht Rauch ins Gebäude gelangt. Wodurch der entsprechende Brand verursacht wurde, war zunächst unklar.

Nach dem Brand im Müllabwurfschacht ist das komplette 29-stöckige Hochhaus verqualmt. Zahlreiche Feuerwehrleute unter Atemschutz kontrollieren derzeit sämtliche Wohnungen. Die Bewohner haben sich teilweise auf die Balkone geflüchtet. Im Einsatz sind neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr auch die freiwillige Feuerwehr Mannheim Nord, zudem starke Kräfte des Rettungsdienstes. Verletzte gibt es bislang nicht. Ein Teil der Tiefgarage ist gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr ist mit zahlreichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr verstärkt, die Polizei sperrt das Hochhaus, in dem über tausend Menschen gemeldet sind, mit fünf Streifenwagenbesatzungen weiträumig ab. Die Feuerwehr öffnet nach und nach alle Wohnungen und versucht Stockwerk für Stockwerk den Rauch aus dem Gebäude zu drücken. (pol/pwr/mer)