Zwei Personen in Rhein gestürzt

Mannheim.Zwei Personen, die in den Rhein gestürzt sind, haben am Sonntag einen Rettungseinsatz am Rheinkilometer 434 ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, handele es sich vermutlich um zwei Angler. Eine Person klammerte sich an ein Kanu und konnte mit Hilfe eines Mehrzweckbootes der Berufsfeuerwehr Mannheim gerettet und zur Natorampe gebracht werden. Dort wurde er dem Notarzt übergeben. Die zweite Person konnte sich eigenständig an Land retten.

Im Einsatz ist der Wasserrettungszug der BF Mannheim, BF Ludwigshafen und FF Frankenthal sowie der Rettungsdienst. Auch der Rettungshubschrauber Christoph5 ist gelandet.