Zwei Platanen werden gefällt

Aus Sicherheitsgründen müssen zwei Platanen an der Kunsthalle in der Moltkestraße gefällt werden. Untersuchung durch Baumsachverständigen hätten eine mangelnde Standsicherheit ergeben, heißt es in einer Mitteilung. Im Rahmen der Realisierung der Außenanlagen inklusive Skulpturenplatz war in Abstimmung mit den städtischen Fachbereichen an fünf Platanen am Moltkeplatz – angrenzend zu den Schulcontainern des Karl-Friedrich-Gymnasiums – die Standfestigkeit der Bäume geprüft worden. Zwei Platanen, die einen starken Schiefstand sowie ein ungesundes Wachstum aufweisen, müssen gefällt werden – einerseits um die Sicherheit der Passanten in diesem Bereich zu garantieren, andererseits um die verbleibenden drei Platanen zu retten. Die Fällungen werden von einer Fachfirma durchgeführt. red