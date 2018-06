Anzeige

Ein 33-Jähriger hat zwei Polizisten angegriffen und leicht verletzt, als diese ihn festnehmen wollten. Eine Streife kontrollierte den Mann am Montag in der Straße Auf dem Sand in Käfertal. Weil gegen ihn Vollstreckungsbefehle vorlagen, wollten sie ihn festnehmen. Der Mann wehrte sich jedoch, indem er einen der Beamten in den Schwitzkasten nahm und dessen Schlagstock ergreifen wollte. Erst mithilfe einer weiteren Streife gelang es, den 33-Jährigen festzunehmen. Auf der Fahrt zum Revier versetzte er einem weiteren Beamten einen Kopfstoß. Der Angreifer wurde ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. bro/pol