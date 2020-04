Zwei Poser-Autos sichergestellt

Bei einem sogenannten Poser-Einsatz sind von der Mannheimer Verkehrspolizei zwei Fahrzeuge sichergestellt worden. Zwei Streifen waren am Samstagnachmittag auf Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring, Parkring sowie auf der Kunststraße unterwegs und kontrollierten bis in die Abendstunden insgesamt zwölf Autos. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, wurden dabei zwei verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurden sieben Verwarnungen wegen unnötigen Lärms verhängt. Und in vier Fällen war die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen. Laut Polizeiangaben werden über die kommenden Wochen und Monate hinweg weitere Poser-Einsätze folgen. pol/lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020