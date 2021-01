Zwei Seniorinnen gestorben

78 weitere Personen haben sich an den vergangenen beiden Tagen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt meldete für den Samstag 33 und für den Sonntag 45 Fälle (Stand 16 Uhr). Im Bericht vom Sonntag teilt die Behörde mit, dass zwei Seniorinnen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind – eine über 90 Jahre alte und eine über 80 Jahre alte Frau. Beide waren zuletzt in Mannheimer Pflegeeinrichtungen betreut worden. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 152 Todesfälle gegeben, die auf Covid-19 zurückzuführen sind.

Sieben-Tage-Wert bei 169

Mit den 78 neu infizierten Personen erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 8461. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Summe der Neuinfizierten in den zurückliegenden sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner – liegt damit aktuell bei 169,0. Bislang gelten 6656 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim nach Angaben des Gesundheitsamts 1653 akute Fälle. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. bhr

