Zwei Straßenbahnen kollidieren nahe Schloss

Mannheim.Ein Straßenbahnunfall hat sich am Dienstagmorgen zwischen der Linie 5 und der Linie 1 in Mannheim ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Otto-Selz-Straße. Nähere Informationen lagen den Beamten zunächst noch nicht vor. Wie ein Mitarbeiter mitteilte, entgleiste eine Straßenbahn und kollidierte im Bereich einer Weiche mit einer entgegenkommenden Bahn.

Nach Angaben des Mitarbeiters wurden zwei bis drei Fahrgäste und die beiden Straßenbahnfahrer verletzt. Der Unfall habe sich gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen ereignet.

Wie die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) auf Twitter mitteilte, ist die Strecke zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Universität seit etwa 11 Uhr wieder frei und die Bahnen fahren wieder den regulären Linienweg. Es könne jedoch weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Bahnen der Linien 1, 4, 4A, 5 und 5A waren vorübergehend über die Planken umgeleitet worden.

(pol/dls)