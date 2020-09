Zwei Streifenwagen der Polizei beschädigt - ein Täter festgenommen

Mannheim.Zwei Streifenwagen der Polizei sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mannheim mutwillig beschädigt worden. Wie die Beamten mitteilten, hörte ein Polizist um 23.55 Uhr verdächtige Geräusche vor dem Dienstgebäude in L6. Bei einem Streifenwagen wurde die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1740 bei der Polizei zu melden.

Gegen 3 Uhr sind Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf einen 24-jährigen Mann aufmerksam geworden, der mehrfach gegen die Beifahrertür eines vor der Wache geparkten Streifenwagens schlug und trat. Die Beamten konnten den Betrunkenen festnehmen. Er verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621 12580 in Verbindung zu setzen. Ob beide Taten zusammenhängen, wird derzeit ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.09.2020