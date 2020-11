Zwei Unfälle beim Abbiegen - eine Schwerverletzte

Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall in der Neckarstadt ist eine 48-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-Jähriger am Mittwoch kurz vor 13 Uhr mit seinem Ford auf der Käfertaler Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Eisenlohrstraße übersah er die 48-Jährige, die an der für sie grünen Fußgängerampel die Straße überquerte, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und erlitt mehrere Knochenbrüche – sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ebenfalls bei einem Abbiegeunfall hatte bereits am Dienstag eine 49-jährige Radfahrerin in Neckarau leichte Verletzungen erlitten. Ein 27-jähriger, der mit seinem Wagen gegen 21 Uhr auf der Walter-Krause-Straße unterwegs war, übersah die Frau, als er nach rechts in die Neckarauer Straße bog. Die 49-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs. Sie stürzte und verletzte sich.

