Zwei Unfälle mit Rädern

Bei gleich zwei Verkehrsunfällen in der Quadratestadt sind die beteiligten Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Mittwochvormittag ist eine 61-jährige Fahrradfahrerin in der Schwetzinger Vorstadt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge, war die Frau gegen 8.15 Uhr auf dem Radweg in der Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts unterwegs, als sie von einem 39 Jahre alten Autofahrer übersehen wurde. Der Mann wollte von der Kleinfeldstraße nach rechts auf die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Die Radfahrerin musste nach dem Unfall notärztlich behandelt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand nur geringer Schaden.

Keine Erinnerung an Unfall

Schon am späten Donnerstagabend der vorigen Woche war ein Radfahrer bei einem mutmaßlichen Unfall in der Duisburger Straße in Mannheim-Rheinau schwer verletzt worden. Der Hergang des Geschehens ist bisher laut Polizei jedoch unklar. Wie die Beamten erst am Mittwoch mitteilten, wurde ein Zeuge gegen 23.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der nahe der Ruhrorter Straße neben seinem beschädigten Fahrrad auf dem Boden saß.

Da der 30 Jahre alte Zweiradfahrer offensichtliche Verletzungen hatte, verständigte der Zeuge den Rettungsdienst. Der verletzte Mann hatte der Polizei zufolge aufgrund der erlittenen Verletzungen keine Erinnerungen mehr an den Unfall.

Zeugen, die einen der beiden Verkehrsunfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Mannheimer Polizei unter der Rufnummer 0621/174 22 22 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020