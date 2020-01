Zwei Unfälle verursacht

Ein 45-jähriger Autofahrer ist auf der B 36 vor dem Kreisel zur Altrip-Fähre in den Gegenverkehr geraten. Er prallte frontal mit einem Klein-Lkw zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall, von dem die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich bereits am Donnerstag um 14.30 Uhr. Der 45-Jährige gab als Ursache an, er habe aufgrund einer Erkrankung einen Anfall erlitten. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Gesamtschaden von ungefähr 9000 Euro. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden.

Später stellte sich heraus, dass der 45-Jährige wenige Minuten zuvor bereits an der Kreuzung Feudenheimer Straße/Am Aubuckel nach rechts von der Straße abgekommen war und dabei einen Arbeiter der Stadt Mannheim leicht verletzt hatte. Dieser wurde an Wade und Unterarm gestreift. Er begab sich in ärztliche Behandlung. Der 45-Jährige fuhr, ohne anzuhalten, über die Gleise weiter Richtung Altrip-Fähre. Eine Zeugin notierte sich sein Kennzeichen und verständigte den Polizeiposten Feudenheim. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020