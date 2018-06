Zwei Verhaftungen am Hauptbahnhof

Anzeige

Beamte des Bundespolizeireviers Mannheim haben im Hauptbahnhof zwei Männer verhaftet. Es handelt sich dabei um einen 39-jährigen Deutschen und einen 29-jährigen Algerier. Wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe gestern mitteilte, sind sie am vergangenen Wochenende im Rahmen von Personenkontrollen festgenommen worden. Beide seien „wegen Erschleichen von Leistungen“ mit Haftbefehl gesucht worden. Der 39-Jährige muss die Gefängnisstrafe allerdings nicht antreten. Er informierte seinen Arbeitgeber über die Festnahme und bat ihn, die geforderte Geldsumme in Höhe von 1150 Euro zu bezahlen. Nachdem der Chef das getan hatte, wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Der Algerier wurde dagegen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro nicht bezahlen und muss nun die 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. bhr