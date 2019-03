Zwei Verletzte

Vier Fahrzeuge sind am Montag auf der Schönau ineinander gekracht. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 15 Uhr zunächst die Sondenburgerstraße in Richtung Lilienthalstraße, als er verkehrsbedingt halten musste. Die hinter ihm fahrende 69-jährige Mercedes-Fahrerin bremste daraufhin ebenso ab, was eine 22-jährige Peugeotfahrerin zu spät bemerkte. Sie versuchte, nach links auszuweichen, dabei streifte sie allerdings den vorausfahrenden Mercedes. Eine 50-jährige VW-Fahrerin erkannte den Unfall zu spät und fuhr ungebremst auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf. Insgesamt entstand Schaden von mehr als 30 000 Euro. Durch den Aufprall erlitten die VW-Fahrerin und die 69-jährige Fahrerin des Mercedes leichte Verletzungen. Der VW sowie der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Sonderburger Straße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. pol/abo

