Zwei Verletzte am Paradeplatz

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Syrer beantragt. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen in der Innenstadt zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren angegriffen und sie mit einem Messer verletzt zu haben. Gegen 5.30 Uhr war es nach Angaben der Polizei am Taxistand am Paradeplatz im Quadrat D 1 zu einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen junger Männer gekommen, dieser Streit eskalierte offenbar mit dem Angriff auf die Männer. Sie wurden schwer verletzt, der 35-Jährige nach Angaben der Polizei lebensgefährlich. Im Laufe der Fahndung wurde der 22-jährige Syrer festgenommen. Während der folgenden Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Beschuldigte wurde nach einer Anhörung in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Er sitzt in Untersuchungshaft. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018