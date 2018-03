Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Mannheim.Der 18-jährige Fahrer eines VW Up hat vermutlich aus Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall an einer Kreuzung auf der Schönau verursacht. Laut Polizeibericht von gestern fuhr der junge Mann am Dienstagvormittag auf einen verkehrsbedingt in der Sonderburger Straße/Graudenzer Linie haltenden Mercedes auf und zog sich dabei Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Auch seine Mitfahrerin klagte im Verlauf des Tages über Schmerzen und begab sich ebenfalls in ein Krankenhaus. An VW und Mercedes entstand ein Gesamtschaden von 15 000 Euro. Der nicht mehr fahrbereiten VW-Kleinwagen musste abtransportiert werden.