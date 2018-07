Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Zwei Verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge, so lautet die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Wallstadt. Wie die Polizei berichtete, mussten ein BMW und ein dahinter fahrender VW gegen 15.30 Uhr auf der Siebenbürgerstraße in Fahrtrichtung Feudenheim anhalten. Ein Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Volkswagen auf. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Ein weiterer BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte wiederum auf den Ford. Die beiden Autofahrer, die den Unfall verursacht hatten, mussten verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. pol