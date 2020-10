Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Neckarau

Mannheim.Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim sind in der Nacht zu Freitag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Hauseigentümer, in dessen Keller sich eine Einliegerwohnung befindet, gegen 3 Uhr nachts durch einen ausgelösten Rauchmelder auf ein Feuer im Keller aufmerksam. Er selbst und die Bewohner seiner Räume konnten sich ins Freie bringen. Die Feuerwehr fand jedoch eine bewusstlose Person im Badezimmer der Kellerwohnung. Sowohl diese Person als auch der Hauseigentümer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020